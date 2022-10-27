الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واستبنت الهيئة العامة للطيران المدني مجموعة من المعايير العالمية في أنظمة المراقبة الجوية عبر توظيف التقنية والابتكار بمطارات المملكة، بهدف زيادة فاعلية الإجراءات وكفاءتها ورفع مستوى السلامة لاستيعاب نمو حركة المرور والنقل الجوي، إلى جانب استقطاب التقنيات التي تسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات كافة وتعزيز سبل السلامة وتحقيق أجواء أكثر أماناً، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.ومكٌنت الهيئة من خلال إستراتيجيتها دعم المبادرات التي تعزز تنافسية القطاع وتحسين مستوى الخدمات في المطارات والخدمات المُقدّمة للمسافرين ومن ذلك مبادرة الأبراج الافتراضية لمراقبة الحركة الجوية عن بعد وذلك في إطار التطور الذي يشهده قطاع الطيران المدني ولمواكبة وتوطين أحدث التقنيات والأنظمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.وبذلك يكون مطار العلا الدولي أول مطار في الشرق الأوسط يستخدم أنظمة الأبراج الافتراضية التي تدار عن بُعد، والتي ستنعكس إيجابياً على الجوانب التشغيلية إلى جانب الإسهام في توفير عدد من الكوادر السعودية من مراقبين جويين ومهندسين وفنيين من خلال التدريب والتأهيل.ومن مميزات أبراج المراقبة الافتراضية رفع مستويات السلامة إذ تحوي تقنيات حديثة تمد المراقب الجوي بمشاهد أكثر دقة وخاصة في الليل وعند ضعف الرؤية، إضافة إلى تقليل التكلفة الإنشائية التي تنعكس إيجابياً على البيئة بحيث يمكن التحكم بأكثر من مطار من مركز مراقبة واحد بجانب توفير تكلفة التشييد والتشغيل والصيانة للأبراج الفعلية الموجودة في المطارات حالياً.يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على دعم تحسين آليات التطوير والابتكار المستمر في القطاع المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للقطاع التي تهدف إلى استثمار موقع المملكة المميز بين قارات العالم الثلاث وأن يكون لها الريادة في القطاع على مستوى الشرق الأوسط من خلال مضاعفة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف للوصول إلى 330 مليون مسافر ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة وإليها و4.5 ملايين طن من البضائع سنويًا بحلول عام 2030م.// انتهى //12:52ت م0067