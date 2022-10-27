الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسشاركت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، حيث كانت الشركة من أكبر المشترين لوحدات الائتمان الكربوني في المزاد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأكبر عالمياً، والذي أقيم في 26 أكتوبر 2022 خلال الدورة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.وقدم المزاد شهادات ائتمان كربونية عالية الجودة، تتماشى مع معايير "كورسيا" المسجلة في برنامج "فيرا"، وشهد مشاركة 15 كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً في المنطقة.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت أنه في ظل الجهود العالمية المستمرة لتحقيق الحياد الصفري، ينبغي القيام بالمسؤوليات لضمان خفض الانبعاثات الكربونية بشكل واقعي وملموس ضمن سلاسل القيمة، مضيفًا أن المبادرة تجسد توجه المملكة نحو تحقيق طموحاتها والوصول إلى الحياد الصفري.وأشار إلى التزام معادن بتعزيز ريادتها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمملكة في ضوء النمو المتسارع لقطاع التعدين ودوره الرئيس في دعم جهود تحول الطاقة، ومواصلة العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية في العمليات والإساهم في بناء قطاع التعدين الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وكانت شركة معادن قد حققت تقدماً كبيراً في الحد من الانبعاثات الكربونية في عملياتها، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.يذكر أن مبادرات الشركة تشمل الالتزام بتطوير أكبر محطة في العالم لإنتاج البخار باستخدام الطاقة الشمسية في رأس الخير والتي ستسهم في خفض الانبعاثات بما يصل إلى 600 ألف طن سنوياً، إضافة إلى التزامها بزراعة 20 مليون شجرة بحلول العام 2040 للإساهم في دعم مبادرة السعودية الخضراء، حيث نجحت الشركة في زراعة أكثر من 3 ملايين شجرة حتى الآن منذ العام 2013.// انتهى //13:13ت م0070