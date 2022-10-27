الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسضمن جلسات منتدى مستقبل الاستثمار المنعقد حاليا بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، عقدت اليوم جلسة خاصة لمناقشة معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، وذلك بمشاركة ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان وعدد من المتحدثين.وتحدث المهندس الحصان خلال الجلسة عن السوق المالي السعودي وعملية الحوكمة التي تضبط المعاملات في السوق المالي السعودي، التي تقع تحت إشراف مباشر من هيئة السوق المالية، فيما تشغّل تداول السوق المالي، وتتخذ عدد من المعايير الخاضعة لنظام السوق المالي وكذلك الشركات المدرجة بالسوق.يذكر أن شركة تداول هي شركة مساهمة مقفلة سعودية وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في إدراج الأوراق المالية في المملكة وتداولها، وتعد المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، ولها عضويات في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) واتحاد البورصات العالمي واتحاد البورصات العربية.// انتهى //13:38ت م0072