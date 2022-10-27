الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأبرمت الهيئة العامة للأوقاف اليوم مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية بهدف الوصول إلى أهداف مشتركة بين الطرفين ودعم خطط الهيئة العامة للأوقاف في تنفيذ البرامج والخدمات الوقفية من خلال برامج ومبادرات في مجال التحول الرقمي تعظّم من أثر الواقفين وتحقق مستهدفات الهيئة الإستراتيجية.ووقعت المذكرة في مقر الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض حيث مثّلها نائب المحافظ للمصارف والبرامج التنموية عبد الرحمن العقيل، ومثّل شركة الاتصالات السعودية نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال فيصل البكري.وتتضمن مذكرة التفاهم التي تسري لمدة عام، التعاون في تقديم وتنفيذ الحلول التقنية من خلال الدراسات المعيارية ووضع الخطط والمستهدفات بأساليب متطورة تتناغم مع مشاريع الهيئة وخططها الحالية والمستقبلية في مجالات التمكين الرقمي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، إلى جانب تطوير مبادرات المساجد الذكية، ومبادرات خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمواقيت ومحطات الحجاج والمعتمرين وتطوير خدمات المستفيدين كما يشمل التعاون المشاركة في رعاية هاكاثون الأوقاف "وقفيثون"، والتبرع في منصة وقفي من خلال نقاط قطاف.يُذكر أن هيئة الاتصالات السعودية هي الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد في المملكة وتهدف إلى توطين تقنية الاتصالات وتعزيز آليات تطبيقها مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى.// انتهى //15:03ت م0104