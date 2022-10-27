الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسنظمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة المنظمات والاتفاقيات الدولية، ورشة عمل بعنوان " الوصول إلى الأسواق Market Access"، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022م بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمدينة الرياض، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، حيث قدمها مجموعة من الخبراء الدوليين في منظمة التجارة العالمية.وتهدف الورشة إلى تعظيم استفادة المملكة من المنظمات الدولية، وبناء قدرات المختصين في الجهات الحكومية من خلال الفهم الكامل للوصول إلى الأسواق والإجراءات الجمركية والغير جمركية وعمل منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وتمكينهم من الاستفادة من قواعد البيانات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.كما تهدف إلى اكتساب المزيد من الخبرة الفنية والمعرفة بالمبادئ والقواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بالتعريفات وجداول الامتيازات، والاطلاع على المفاوضات الجارية والقضايا الأخرى التي تجري مناقشتها في منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، ومعرفة التزامات المملكة تجاه الدول الأخرى في الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية، والاطلاع على افضل الممارسات والتجارب التي تقوم بها الدول الأخرى.وأشار وكيل محافظ الهيئة للمنظمات والاتفاقيات الدولية فريد بن سعيد العسلي، إلى أن المملكة تسعى إلى تعزيز علاقاتها الدولية مع دول العالم والمنظمات الدولية، وتعزيز حضورها الدولي في مجال التجارة الخارجية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الأنشطة المتعددة إيمانًا وتقديرًا بدور المملكة الريادي في جميع المحافل الدولية.يذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز وتعظيم استفادة المملكة من المنظمات والاتفاقيات الدولية، وتمكين نفاذ الصادرات السعودية الى الأسواق العالمية، والحد من العوائق التي تواجهها ، وإبراز جهود المملكة وما توصلت إليه في مجال التجارة من خلال الاستفادة من الخبراء في المنظمات الدولية.// انتهى //15:07ت م0105