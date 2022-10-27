الخرطوم 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسوقعت السودان والصين في الخرطوم اليوم على بيان مشترك لتأسيس المنظمة الدولية للوساطة.وأكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق خلال حفل توقيع البيان المشترك، أن المنظمة تلبي احتياج الدول الأعضاء في تحقيق الاستقرار والعدالة وحل النزاعات.بدوره قال سفير الصين لدى السودان ماشين مين أن السودان من آوائل الدول الموقعة على البيان، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى لبسط العدالة الدولية ورفع الظلم عن الدول التي توجد بها نزاعات، وتعزيز عملية الاستقرار والسلم بالدول الأعضاء للمنظمة.// انتهى //15:08ت م0106