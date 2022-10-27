الرباط 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسانطلقت أمس بالعاصمة المغربية الرباط، فعاليات الدورة الثامنة لبرنامج " اقرأ"، الذي يشرف عليه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) ، بهدف نشر ثقافة القراءة، وذلك بمشاركة عدد من الكتاب والمفكرين، والأدباء، والمهتمين.ويتضمن برنامج هذه الفعاليات عرضاً تعريفياً ببرنامج إثراء، ولقاءً عن "أسرار المكتبات الخاصة"، وآخر بعنوان: "كيف يقرأ المترجم؟".يذكر أن (اقرأ) مسابقة سنوية تستهدف طلبة وطالبات التعليم العام بالعالم العربي؛ لاختيار قارئ العام من خلال مسابقة تنافسية تعمل على تطوير مهارات المشاركين في البحث والقراءة والكتابة والتحرير والإلقاء.// انتهى //15:09ت م0107