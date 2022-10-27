الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري على منصة قوى، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل .وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة العميل وتسريع الإجراءات في سوق العمل مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت .يذكر أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير خدماتها وحوكمة عملياتها التشغيلية وأتمتة إجراءاتها بما يدعم بداية ونمو المنشآت في سوق العمل السعودي .// انتهى //15:14ت م0110