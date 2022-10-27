عام / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق خدمة إلغاء رقم السداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري في منصة قوى
الخميس 1444/4/2 هـ الموافق 2022/10/27 م واس
الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واس
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري على منصة قوى، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل .
وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة العميل وتسريع الإجراءات في سوق العمل مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت .
يذكر أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير خدماتها وحوكمة عملياتها التشغيلية وأتمتة إجراءاتها بما يدعم بداية ونمو المنشآت في سوق العمل السعودي .
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