حائل 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساعتمدت أمانة منطقة حائل العمل ضمن خطة الطوارئ استعداداً لموسم الأمطار تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة والتي تؤثر على المنطقة .وأكد المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي سعود بن فهد آل علي جاهزية الأمانة وكوادرها والعاملين في الميدان للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة استناداً للمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، مبيناً أن خطة الطوارئ تستهدف الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة، وتحديد المسؤوليات والمهام المناطة بإدارات الأمانة ذات الاختصاص لمواجهة الحالات المطرية الطارئة للمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من أي أضرار ناجمة عن كوارث طبيعية وغير طبيعية والحد قدر الإمكان من خسائرها, واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمواجهة الحالات الطارئة .وأوضح أن العمل يجري على تهذيب وتنظيف مجاري الأودية وإزالة جميع العوائق التي تحول دون تدفق المياه بالشكل المطلوب ومراقبتها بصفة مستمرة وتوفير العدد الكافي من الكوادر البشرية والمعدات والآليات وإزالة ما يستجد من عقبات أو ترسبات تحول دون جريانها بالشكل الطبيعي, داعياً المواطنين والمقيمين في حال رصد أي ملاحظات أو نقاط تجمعات للمياه الاتصال على خدمة المستفيدين بالأمانة 940.// انتهى //15:15ت م0111