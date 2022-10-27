تبوك 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأصدر فريق موهبة التطوعي بمنطقة تبوك أمس، عددا من الكتب الأدبية بالتعاون مع الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة " سكتس تبوك " والجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة.وتمثل الإصدارات كتاب الدسيسة، وقناديل، وبتلات متناثرة، وحديث النوافذ وقصص أخرى، فيما تمثلت الكتب الجماعية في الإصدارات التالية : الفصول الأربعة ، وتبوك مدينة الأحلام، إضافة إلى كتاب حكاوي الحضر ، حيث يسعى الفريق لتوفير الفرص للمبدعين، لتطوير وصقل مواهبهم، وتحقيق طموحاتهم .// انتهى //15:20ت م0112