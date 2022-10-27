الباحة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسوقّع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس جائزة الباحة للإبداع والتميز وثيقة الجائزة التي تشرف عليها جامعة الباحة في دورتها الثامنة للعام 1444هـ .وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور منصور أبو راس أن جائزة الباحة للإبداع والتميز جاءت نافذة لقياس جودة الأداء التي كرّمت في مسيرتها نحو 350 من المبدعين والمتميزين ، مؤكداً أن الجائزة ستمضي بحول الله معززة لكل المبادرين وحاضنة لكل الطامحين في فروع الجائزة المتنوعة .// انتهى //15:44ت م0116