بريدة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسوقع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي عقداً استثمارياً لتأجير أراضي لصالح الشركة السعودية للكهرباء لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة بمحافظة البدائع على مساحة تجاوزت (23) مليون متر مربع.ويشمل مشروع الطاقة المتجددة محطات التوليد ومحطات التحويل والمحطات البخارية، ومرادم للنفايات الخاصة.ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الطاقة الناتجة من أي مصدر من مصادر الطاقة المتجددة، وتشمل الشمسية (الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة) والرياح والنفايات.// انتهى //15:45ت م0117