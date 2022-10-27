الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساستعرضت مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثالث والأخير أهمية العملات الرقمية ومستقبلها، بمشاركة مؤسسي ورؤساء شركات العملات الرقمية .وناقش المشاركون خلال جلسة بعنوان " بناء اقتصاد كريبتو أفضل" أسالييب استخدام العملات الرقمية ومخاطرها وعملية نقل الأصول الرقمية بكل سهولة وسرعة, وفرصها الاستثمارية والحوكمة إضافةً إلى التدابير التي يمكن اتخاذها لتنظيم العملة واستقرارها, مشيرين إلى نجاح العملات الرقمية في مجال التجارة والألعاب الإلكترونية الأمر الذي يدعم نمو القطاع المالي والاقتصادي.وأفادوا أن قيمة عملة البتكوين الرقمية تجاوزت الـ 2 ترليون حاليًا, والعملات الرقمية ما زالت في مرحلتها المبكرة، وستصبح رافدًا من روافد الاقتصاد العالمي وبناء المستقبل الاقتصادي للحكومات والشركات والأفراد .كما تحدث المشاركون عن تجاربهم في فكرة وإنشاء العملة الرقمية والخطوات التي جرى اتخاذها للوصول إلى قيمة سوقية منافسة في الأسواق العالمية في الوقت الحاضر إضافة إلى استعراض آمالهم تجاه مستقبل العملة الرقمية من خلال عدة فرضيات جرى وضعها من قبل كبار مؤسسي هذه العملات.// انتهى //15:46ت م0118