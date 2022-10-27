القاهرة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وذلك في ضوء الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين .وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر، مؤكداً على الروابط التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع البلدين.// انتهى //17:15ت م0137