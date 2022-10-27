الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساختتمت في الرياض اليوم , أعمال الملتقى الأول لمديري عموم النظافة في المملكة، الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برعاية معالي نائب الوزير الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني، ومشاركة 17 أمانة من أمانات المملكة، وهيئة كفاءة الإنفاق، والمركز الوطني لإدارة النفايات.وأوصى المشاركون في الملتقى بأهمية عقد شراكات مع وزارتي الطاقة والصناعة ممثلة بشركة الكهرباء ومصانع الاسمنت لاستخدام النفايات كمصدر للطاقة، ووضع خطط لتطوير وتنظيم الأعمال التشغيلية في مدافن النفايات، وإعداد تشريع لإلزام مقاولي الطرق باستخدام مخرجات إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والاستفادة من مخلفات البناء والهدم في دفن الحفر، ومشاركة التجارب الناجحة من بعض الأمانات والعمل على تطبيقها في الأمانات الأخرى، إضافةً إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العاملين في الأمانات.يُذكر أن الملتقى يهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة، والرفع من جودة الخدمات في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، والاستثمار الأمثل للنفايات، وتنظيم وتنفيذ مشروعات نظافة المدن وفق أعلى معايير الجودة، وتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الأمانات وتعزيز العلاقات فيما بينها، ومعالجة التحديات وتلافي المعوقات، واستعراض الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية في مجال النفايات، والارتقاء بمنظومة النظافة في مدن المملكة.// انتهى //17:19ت م0138