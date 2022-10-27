الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسرعى معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن اليوم، ورشة عمل بعنوان" اللقاء التعارفي لإدارات المخاطر واستمرارية الأعمال في منظومة النقل" في مقر الوزارة بالرياض، بحضور مدراء العموم، ومدراء الإدارات، والمختصين في المخاطر واستمرارية الأعمال في جهات المنظومة.وتناول المشاركون في الورشة عدد من المحاور حول نطاق أعمال الإدارة العامة على مستوى منظومة النقل، والدور الذي تضطلع به الوزارة مع جهات المنظومة، والإنجازات المحققة فيما يخص متطلبات الجهات الرقابية، بالإضافة إلى التطلعات المتوقعة من الوزارة ومن جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.وتهدف الورشة إلى تنظيم وتوطيد الروابط والعلاقة الاشرافية مع جهات المنظومة، بالإضافة إلى التعريف بمستوى الوزارة الإشرافي والمستويات المتتالية لها، ودعم الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل وبناء الحلول المتكاملة، ومشاركة الإنجازات وتبادل الخبرات من خلال مشاركة قصص النجاح.// انتهى //17:19ت م0139