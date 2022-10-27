الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.وأثنى السفير ماريبوف على منظومة العمل الإنساني التي يضطلع بها المركز لخدمة المحتاجين في أنحاء العالم، وعمله الدؤوب لمساندة الدول والشعوب المنكوبة والمتضررة بدون تمييز.//انتهى//17:19ت م0140