جيبوتي 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بمدينة جيبوتي عاصمة جمهورية جيبوتي ، الممتد خلال الفترة من 23 حتى 30 أكتوبر 2022 م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 500 مريض، وتوزيع 200 نظارة طبية، و600 قطرة عيون.وتأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //17:20ت م0141