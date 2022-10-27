تعز 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 486 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر سبتمبر 2022 م, وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وجرى خلال المشروع تقديم 1.534 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 71% ونسبة الإناث 29%، بينما شكّلت نسبة النازحين 4% والمقيمين 96% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 184 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 302 مريضًا .يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق .// انتهى //17:20ت م0142