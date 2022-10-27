سقطرى 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, تنفيذ الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة سقطرى .وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بتقديم 276 استشارة طبية، وإجراء 46 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد .ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .// انتهى //17:21ت م0144