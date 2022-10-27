سياسي / وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي
الخميس 1444/4/2 هـ الموافق 2022/10/27 م واس
الكويت 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واس
تلقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن .
وبُحِثت خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائية المشتركة بين البلدين ، إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .
كما قدم بلينكن خلال الاتصال التهنئة بمناسبة تعيين الشيخ سالم وزيراً للخارجية بدولة الكويت .
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17:47ت م
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