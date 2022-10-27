الكويت 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واستلقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن .وبُحِثت خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائية المشتركة بين البلدين ، إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .كما قدم بلينكن خلال الاتصال التهنئة بمناسبة تعيين الشيخ سالم وزيراً للخارجية بدولة الكويت .// انتهى //17:47ت م0152