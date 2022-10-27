الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسنوه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، بأهمية التقنية في المسح والتنقيب والتصنيع وإنتاج الهايدروجين الأخضر والمعادن الخضراء والحد من الأثر الكربوني على البيئة لمواكبة تطور قطاعات عدة في المملكة، منها النفط والغاز.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " تعدين الحديث " ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة، مستعرضًا محفزات المصانع والمحطات لاستقطاب الشباب والشابات لتنفيذ برامج لهم، مشيراً إلى أن هناك حوافز بقيمة 200 مليون دولار أنفقت خلال السنوات الماضية لتحفيز التحول الرقمي والطاقة المتجددة ورفع كفائة الطاقة.وأوضح أن المملكة لديها رؤية في المعادن والطاقة المتجددة والطاقة الأحفورية، إضافة لاستثمارات التقنية الجديدة، متطلعًا إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للمعادن الخضراء ومركزاً للطاقة، متناولاً الحوافز والأنظمة التي تقدم للمكتشفين والخبراء في مجال التعدين، والتخفضيات التي تصل إلى نسبة 90% إذا استُخدِمت وعولجت المواد محلياً.وأكد أن المملكة ترحب بجميع الاستثمارات في جميع قطاعات التعدين ومنظومات الاستثمار في التقنية والبنية التحتية، منوهاً أن النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقرر إقامته يناير القادم في العاصمة الرياض سيكون حدثاً كبيراً سنتحدث من خلاله أكثر عن الاستثمارات في قطاعات التعدين.// انتهى //18:20ت م0154