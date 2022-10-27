إسلام آباد 11 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسوقعت الحكومة الباكستانية والألمانية في إسلام آباد اليوم اتفاقية للتعاون في مجال الصحة، من خلال برنامج حماية الصحة وتحسين الحالة الصحية للفئات الضعيفة في باكستان.ووقع الاتفاقية عن الجانب الباكستاني وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم نياز، وعن الجانب الألماني مدير عمليات البنك للتنمية في باكستان سيباستيان جاكوبي.وتهدف الاتفاقية إلى تمويل برامج حماية الصحة في مختلف الأقاليم الباكستانية بمساعدة مالية تقدمها ألمانيا بقيمة 7.5 ملايين يورو.// انتهى //18:20ت م0155