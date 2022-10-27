الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسشاركت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في الرياض خلال المدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022م.وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه أثناء مشاركته في إحدى حلقات النقاش التي تتناول موضوع الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات الخمسين المقبلة، أن إستراتيجية أعمال "سابك" تُنفَّذ ضمن آفاق زمنية مختلفة، ويُتقدَّم فيها جميعاً بصورة متزامنة، مبينًا أنه على المدى القصير وبمساعدة التقنيات الرقمية تتفاعل الشركة بشكل سريع مع التغيرات غير المتوقعة في الأسعار والاضطرابات التي تشهدها سلسلة الإمدادات. وعلى المدى الطويل، تنفذ "سابك" هيكلاً جديداً في نظام حوكمتها يدمج عنصر المساءلة بجميع الأعمال التي تحقق أهداف الاستدامة الخاصة بالشركة، وعلى المدى المتوسط تواصل الشركة تطوير التقنيات المبتكرة بشكل استباقي، فضلاً عن تعزيز سلسلة الإمدادات والشبكات اللوجستية لديها، والاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد أهم أصول الشركة ومصدرها الأساسي للتقدم في نموذج أعمالها، حيث تعمل باستمرار على برامج تأهيلية متخصصة لصنع قيادات مبدعة قادرة على الابتكار، لمواكبة مستقبل الصناعة والأعمال.وسلطت "سابك" خلال مشاركتها الضوء على إستراتيجيتها للنمو المستدام من خلال مشاركتها في فعاليات مزاد السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني الذي أقيمت فعالياته على هامش المؤتمر. ويسهم المزاد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في تسهيل حركة الاستثمارات التي تعمل على مواجهة تأثيرات التغير المناخي، وتدعم جهود المملكة التي تستهدف الوصول إلى مستوى الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060م.// انتهى //18:27ت م0156