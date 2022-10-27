الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في مكتبه اليوم , معالي نائب رئيس الوزراء للسياسات الاقتصادية ووزير النقل والاتصالات في جمهورية بلغاريا هريستو اليكسيف، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في المجالات الصناعية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين، خاصةً في قطاعي الصناعة والتعدين.كما تطرق اللقاء إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص العديدة التي توفرها لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وبلغاريا، لا سيما في قطاعات صناعة الأغذية، وتصنيع المعادن، والبتروكيماويات، والتعدين.حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.// انتهى //18:32ت م0158