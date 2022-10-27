جدة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسيحتضن نادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة خلال المدة من 10 إلى 12 من نوفمبر المقبل، الجولة الأخيرة من منافسات سلسلة بطولات أرامكو العالمية للسيدات 2022م، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.وتمثل جولة جدة المحطة الـ32 على طريق منافسات الجولة الأوروبية لجولف السيدات هذا العام، التي جاءت بعنوان "السباق إلى كوستا دل سول"، وهي الجولة الخامسة والأخيرة ضمن منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق للعام الحالي 2022م، حيث من المقرر أن يصل مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.وستحظى منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية التي تُعد إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبات عالميًا بقيادة حاملة اللقب في منافسات البطولة في نسختها الثالثة التي اختُتِمت مارس الماضي في جدة، البريطانية "جورحيا هال"، ومواطنتها "تشارلي هول"، حيث تتطلع "هال" إلى التفوق على إحدى أبرز منافساتها اللاعبة "برونت لو"، التي نجحت في خطف اللقب الفردي من "هال" في منافسات جولة لندن التي أقيمت نوفمبر الماضي.يذكر أن بطولات أرامكو للفرق تعد سلسلة بطولات رياضية استثنائية وتاريخية، تأتي في إطار دعم أرامكو ودورها الريادي بصفتها أحد أكبر المستثمرين في صناعة وتطوير رياضة جولف السيدات والراعي الرئيس لجولف السيدات في أوروبا. واستكمالاً للنجاح الكبير الذي تحقق في بطولتي أرامكو السعودية الدولية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبطولة أرامكو السعودية الدولية للفرق اللتين أقيمتا على ملعب ونادي القولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تأتي سلسلة بطولات أرامكو ببطولاتها الخمس لتخطو خطوات كبيرة في اتجاه تطوير رياضة السيدات.// انتهى //18:43ت م0159