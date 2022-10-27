الخرطوم 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم بسفير النرويج لدى السودان اندري إستانسن.وبُحثت خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تناول العملية السياسية الراهنة في السودان وكيفية دعم ومساندة المجتمع الدولي لأطراف العملية السياسية.// انتهى //18:50ت م0160