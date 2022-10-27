الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسدشن رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم، "القاعات النموذجية" بمجمع كليات البنات بشقراء، بحضور المشرف العام على وكالة الجامعة الدكتور ماجد بن فضي العنزي.وتعد القاعات النموذجية بمجمع كليات البنات ضمن 16 قاعة نموذجية موزعة على مختلف فروع الجامعة داخل نطاقها الأكاديمي، بهدف إحداث نقلة نوعية في البيئة الأكاديمية بما يتوافق مع خططها الإستراتيجية.وبلغت مشاريع الجامعة خلال العام الجاري (14) مشروعًا، منها المشاريع الإنشائية، والتطويرية، والتشغيلية الجديدة بقيمة إجمالية 233 مليون ريال، منها (8) مشروعات تحت التنفيذ، بزيادة بلغت 533% في نسبة المشاريع مقارنة بالعام الماضي.// انتهى //18:59ت م0163