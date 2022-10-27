الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسثمن معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، حرص أجهزة الدولة على رعاية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها لدى مختلف فئات المجتمع، ومن ذلك الرعاية والاهتمام والخدمات المقدمة للسجناء والمحكوم عليهم، مبيناً أن الأنظمة والتعليمات في المملكة راعت حقوق الإنسان في هذا الجانب تجسيداً للتوجيهات السديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.جاء ذلك خلال زيارة معاليه لسجن سكاكا العام على رأس وفد من هيئة حقوق الإنسان ضم عضوي مجلس الهيئة الدكتور عبدالعزيز القاعد، والدكتورة آمال الهبدان وعدد من المسؤولين، في إطار زيارة يقوم بها لمنطقة الجوف، بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة للسجناء، مؤكداً أن أنظمة المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق السجناء والموقوفين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دور الهيئة الرقابي واختصاصاتها في الاطمئنان والوقوف بشكل دوري على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة، والتزامات المملكة التعاقدية.وقدّر الخيّال التعاون التام والمستمر بين الهيئة والمديرية العامة للسجون لتعزيز حقوق السجناء، وتوفير سبل الرعاية لهم كافة، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي.وفي إطار الزيارة، التقى معالي نائب رئيس الهيئة الخيّال بمنسوبي الأمن العام، حيث استعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، والدور المهم للأمن العام في هذا الجانب من خلال التعرف على انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية ومساعدة الضحايا، وأهمية تكامل مختلف القطاعات لدعم جهود حماية حقوق الإنسان وفقاً للأنظمة المتبعة.كما افتتح معالي نائب رئيس الهيئة بحضور أعضاء مجلس الهيئة الدكتور عبد العزيز القاعد، والدكتورة آمال الهبدان ندوة بعنوان "تعزيز المسؤولية المجتمعية في مؤسسات المجتمع المدني"، والتقى لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الجوف، واطلع على جهودها، وبحث أوجه التعاون بين الجانبين.// انتهى //19:04ت م0164