الرياض 2 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 27 أكتوبر 2022م واساختتمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملتها التوعوية المقامة بمناسبة ‏الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، في مستشفيات قوى الأمن بالرياض، والدمام، ومكة المكرمة، وعدد من العيادات الشاملة التخصصية حول المملكة.واشتملت الفعاليات الختامية على عدد من الأركان التوعوية في مستشفى قوى ‏‏الأمن بالدمام، والعيادات التخصصية الشاملة في الطائف، وتبوك، ووادي الدواسر، وعرعر، وجازان، تضمنت مواداً ورسائل توعوية، وعروضاً مرئية ‏‏حول سرطان الثدي، وأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر باستخدام جهاز ‏‏الماموجرام، إضافة إلى مشاركة الفرق الطبية المختصة في الإجابة عن ‏‏استفسارات الحضور حول سرطان الثدي وأعراضه وطرق الوقاية منه، وعرض رسائل توعوية عبر الشاشات الإلكترونية. ‏تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً لمشاركة الإدارة العامة ‏للخدمات الطبية في تفعيل الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتعزيز ‏الصحة العامة بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي.‏// انتهى //19:05ت م0165