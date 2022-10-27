جدة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تضامنها الكامل مع شعب جامو وكشمير في سعيه لتحقيق حقه في تقرير مصيره، حيث يوافق 27 أكتوبر 2022 مرور 75 عامًا من احتلال الهند جامو وكشمير بشكل غير قانوني.وحثت الأمانة العامة، الهند على وقف وإلغاء الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي اتخذتها في 5 أغسطس 2019 والخطوات اللاحقة الرامية لتغيير وضع الأرض المعترف به دوليًا وتغيير الهيكل الديموغرافي للأراضي المحتلة، وذلك عملاً بقرارات ومقررات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، كما تطالب الأمانة العامة الهند باحترام حقوق الإنسان الأساسية لسكان جامو وكشمير.كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده لحل قضية جامو وكشمير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.// انتهى //19:40ت م0170