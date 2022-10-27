نواكشوط 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط اليوم بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الساحل أنجيم آدوم.وتطرق اللقاء لمجالات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وسبل تطويره وتعزيزه خدمة للمصالح المشتركة للجانبين، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بمنطقة الساحل.// انتهى //19:41ت م0171