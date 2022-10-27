جدة 02 ربيع الآخر 1444 هـالموافق 27 أكتوبر 2022 م واساختار سوق البحر الأحمر -بوصفه منصّة محوريّة مصمّمة لاكتشاف صانعي الأفلام العرب والأفارقة وربطهم بمجتمع الأفلام الدولي- " 23 " مشروعًا و6 أفلام قيد الإنجاز تقدمها مجموعة من المواهب الواعدة من أصل أفريقي وعربي من مختلف دول العالم ضمن عروضه السنوية للمشاركين في سوق البحر الأحمر وبرنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز لأول مرة في المشاريع المشاركة في دورته الثانية .ويُقام سوق المشاريع وعروض الأفلام قيد الإنجاز على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي ستُعقد خلال المدة من 3 إلى 6 ديسمبر 2022 في فندق الريتز كارلتون بجدة، مما يتيح فرصة الاطلاع على المشهد السعودي الحيوي، إضافة إلى أفضل إنتاجات المنطقة العربية ، بهدف بناء جسور من التعاون مع قطاع صناعة السينما المستقلة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .ويتطلّع السوق إلى أن يصبح مركزًا للشراكات المستقبلية التي من شأنها أن تفتح المجال أمام الأفلام الأفريقية والعربية للوصول للعالمية، وسيتضمن السوق عشرة أفلام تعرض للمرة الأولى، بينها ثمانية من إخراج صانعي أفلام متمرّسين، مع تنوّع شيّق ولافت في الموضوعات والقصص، مما أهّلها للعرض ضمن مجموعة من أهم وأرقى المهرجانات الدولية هذا العام، كمهرجان كان السينمائي الدولي، ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومهرجان لوكارنو السينمائي .وستتنافس المشاريع المختارة على جوائز نقدية يقدمها صندوق البحر الأحمر من خلال لجنتي تحكيم، تشمل هذه الجوائز جائزة التطوير وقيمتها 35,000 دولار أمريكي، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 35,000 دولار أمريكي، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100,000 دولار أمريكي، فيما ستتنافس جميع المشاريع المشاركة ضمن برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز على جائزة سوق البحر الأحمر "لما بعد الإنتاج" وقدرها 30,000 دولار أمريكي، فيما يمكن لكل المشاريع المشاركة التأهّل والتنافس على جوائز أخرى من رعاية شركاء سوق البحر الأحمر .// انتهى //19:44ت م0172