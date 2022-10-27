الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسنظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمدينة الرياض اليوم، معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة 26 شركة عمانية متخصصة في قطاعات الأغذية والتجميل والعطور والحلي والمجوهرات بحضور عدد من رجال الأعمال في البلدين.ويهدف المعرض إلى التسويق والترويج للمنتجات العمانية في المملكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحث الفرص التجارية، وفتح خطوط التصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، وتبادل الخبرات والتجارب ومعرفة إحتياجات السوق السعودي، ودعم وتمكين المؤسسات للنمو والتوسع ورفع قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى تنمية الفرد والمجتمع وتنويع مصادر الدخل ورفع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي.وأوضح نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان عبدالعزيز بن سعيد الريسي، أن الهدف من إقامة المعرض في المملكة التعريف بالمنتجات العمانية التراثية والغذائية للسوق السعودي، مؤكدًا عمق العلاقة العمانية السعودية، مفيدًا أن البلدين يعملان على تعزيز العلاقة الاقتصادية والاجتماعية منذ وقت طويل.يذكر أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان أنشئت لتطوير وتنمية ودعم المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية ورفع قدرتها التنافسية، وإيجاد بيئة عمل مبتكرة وفعالة تحقق خدمات عالية الجودة وتعزيز التناغم والعمل للوصول إلى الأهداف المشتركة بتكاملية.// انتهى //19:44ت م0173