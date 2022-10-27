عرعر 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموهوبات اليوم حفلًا ختاميًا للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع"، وذلك في الإدارات النسائية بعرعر .وشمل الحفل عددا من الفقرات، أبرزها عرض مرئي عن مشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي(إبداع ۲۰۲۳)، وتجول الحضور بالمعرض المصاحب للحفل والاطلاع على أركانه ومايحتويه.وأوضح مدير تعليم المنطقة عثمان العثمان أن مشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي(إبداع ۲۰۲۳) يأتي تشجيعا وسعيا لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفّزة لعقل الباحث وتحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية ضمن محور "اقتصاد مزهر، وفرصة مثمرة" وذلك بتوفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، التي تعد من التزامات العمل لتحقيقها، والتركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال، وتماشيا مع خطة التنمية العاشرة في التحول إلى مجتمع معرفي .// انتهى //19:52ت م0174