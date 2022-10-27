جدة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة جدة حلقة نقاش اليوم بعنوان (دور كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة في ملتقى مكة الثقافي .. كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات) برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان.ووضعت اللجنة العلمية عدة محاور لهذه الحلقة انطلاقًا من الركائز الإستراتيجية الأربع على النحو التالي : تعزيز تطوير المدن وتخليصها من العشوائيات، وتفعيل دور المجتمع والأفراد بما يحقق الاستدامة، وتشجيع أنسنة المدن لأسلوب حياة أفضل، ودعم المبادرات التطويرية ذات الأثر المكاني والإنساني.وفي نهاية حلقة النقاش تم وضع توصيات ومبادرات ومجموعة من المشاريع التي يمكن أن يسهم بها كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام.// انتهى //19:53ت م0175