بريدة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الخامس لموسم 1444هـ اليوم بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من 6 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية عمر 3 سنوات فأكبر على مسافة 1600م حققه الجواد عز الجديع للمالك صالح المدفع، الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكبر على مسافة 1400م حققته الفرس أمل خالد لإسطبل الحسام، الشوط الثالث إنتاج محلي ربحت من 1 إلى 3 عمر 4 سنوات فأكبر على مسافة 1400م حققه الجواد ناهس للمالك ماجد الجريفاني، الشوط الرابع إنتاج محلي خيل المبتدئة عمر السنتين على مسافة 1400م حققه الجواد صانع البهجة للمالك أحمد الزيدان، الشوط الخامس إنتاج محلي ربحت من 0 إلى 1 عمر 3 سنوات على مسافة 1600م حققه الجواد هوش للمالك طارق المسلم، الشوط السادس إنتاج محلي خيل المبتدئة عمر 4 سنوات فأكبر على مسافة 1600م حققه الجواد وجودي للمالك أحمد العيدان.وفي نهاية الحفل، توج المدير العام للميدان كأس الدعم الخامس لمالك الجواد "وجودي" أحمد العيدان.// انتهى //20:03ت م0177