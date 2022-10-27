الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساختتمت هيئة تطوير بوابة الدرعية مشاركتها في النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار بوصفها شريكا إستراتيجيا، التي عُقدت في مدينة الرياض من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة جمعٍ من صناع القرار ورؤساء الشركات ورواد الأعمال، لتبادل الآراء والأفكار وإيجاد الحلول لعددٍ من أبرز القضايا الدولية، واستشراف مستقبل الابتكار على مستوى العالم.ويأتي دعم "بوابة الدرعية" للمؤسسة وللحدث امتدادًا لجهودها الرامية لبناء وإعادة تطوير الدرعية، المنطقة التاريخية التي تتميز بعراقتها، وعاصمة الدولة السعودية الأولى.وقد شهدت النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار توقيع شراكة إستراتيجية بين هيئة تطوير بوابة الدرعية ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وقعها كلٌ من الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، بهدف التأكيد على أن بوابة الدرعية شريك إستراتيجي للمؤسسة بشكلٍ عام، وراعٍ لنسخة هذا العام من المؤتمر على وجه الخصوص.ونوه إنزيريلو بأعمال مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام، كونها منصة حوارية تستقطب ألمع العقول عالميًا على أرض المملكة، مشيرا إلى أن دعم بوابة الدرعية للمؤتمر ولمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار يهدف لتبادل الأفكار والرؤى، والتعاون مع الخبراء من جميع أنحاء العالم في مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير الدرعية وتحويلها إلى مركزٍ عصريٍ للثقافة والتراث والتجارة والابتكار، لافتا النظر إلى أن مشاركة الهيئة في نسخة المؤتمر لهذا العام تأتي تجسيدًا لالتزامها بتطوير وجهةٍ نابضةٍ بالحياة يستمر أَلَقُها عبر الأجيال.من جانبه أوضح أتياس أن "مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار" تسعى لبناء شراكات مع المنظمات الرائدة من جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات في المجالات التي تركز عليها المؤسسة والتي تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة، مُقدّرا الشراكة الإستراتيجية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية التي تهدف إلى خلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لسكان وزوار الدرعية" معربًا عن تطلعه لشراكةٍ ممتدة ومفيدة لكلا الطرفين.يذكر أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار شهد في نسخته السادسة مشاركة وفدٍ من الهيئة كان في مقدمتهم الرئيس التنفيذي جيري إنزيريلو ، الذي شارك كمتحدثٍ في إحدى الجلسات، حيث سلط الضوء على مشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية وأهدافها وطموحاتها من أجل توفير أفضل تجربةٍ ممكنةٍ لزوار الدرعية، حيث تسعى الهيئة لتحويل الدرعية إلى مدينة عصرية بمعايير عالمية، ووجهة ثقافية دولية بارزة، ونقطة جذبٍ للزوار من مختلف أنحاء العالم.// انتهى //20:04ت م0178