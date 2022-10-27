الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسسجَّلت منافسات رفع الأثقال - وزن 49 كجم سيدات- أول تتويج، في تاريخ أكبر حدث رياضي وطني، الذي انطلق اليوم رسمياً، إذ بدأ المتنافسون في 45 لعبة رياضية، في السباق بحماسٍ بالغ وكبير، لخطف المراكز الأولى والتتويج بميدالياتها.وكانت صاحبةُ السموِّ الملكي الأميرة دليل بنت نهار نائب مدير دورة الألعاب السعودية، هي أو من تتولى تتويج الفائزات في منافسات رفع الأثقال - وزن 49 كجم سيدات- تلا ذلك تباعاً عدد من الألعاب التي شهدت منافساتها تركيزاً وحرصاً كبيرين من المتنافسين والمتنافسات في الألعاب الجماعية والفردية.يذكر أنه في الساعة الثامنة من مساء الغد، سيحتضن إستاد الملك فهد بالرياض (ملعب الدرة) حفلَ افتتاح أضخم حدث رياضي أولمبي وطني، بمسيرة رياضية هي الأكبر على مستوى المملكة، إلى جانب عروضٍ فنية احتفالية، ترافقها الألعاب النارية، وعدد من الفقرات الشيقة والمتنوعة، التي تواكب أهمية وحجم هذا الحدث الرياضي الوطني الأول من نوعه.// انتهى //20:19ت م0179