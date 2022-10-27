نيروبي 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، في مكتبه، عضو البرلمان عن مقاطعة موباسا زمزم محمد، وعضو البرلمان عن دائرة ليكوني ميشي جمعة مابوكو.كما استقبل، عضو البرلمان عن مقاطعة نورث هور واريو قويو اذي، وعضو البرلمان عن دائرة ميولي قويو جلديسا.وبحث السفير السلمان مع النواب الكينيين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//20:28ت م0180