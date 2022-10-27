الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسدشَّن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي-اليوم الخميس- حملةَ التشجير "لنجعلها خضراء" في موسمها الثالث 2022 - 2023 بمتنزه" سِعْد" الوطني في منطقة الرياض، بحضور معالي نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله اللامي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر الدكتور خالد بن عبدالله العبد القادر، حيث أقام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر احتفالية بمناسبة تدشين الحملة، تضمَّنت مجموعة من الفعاليات المتنوعة، منها: أجنحة تعريفية، وأنشطة للأطفال، وتطبيق عملية لطرق التشجير،وستستمر خلال يومي الجمعة والسبت.وتهدف الحملة إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة عبر تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير في مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية والمحميات والأودية، إضافة إلى حملات لزراعة المناطق الساحلية والدافئة، وتنظيف الأشجار وتقليمها في المتنزهات.ويدعو المركز القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي وجميع شرائح المجتمع والمهتمين بالعمل التطوعي في مناطق المملكة كافة، إلى المشاركة في الفرص التطوعية ضمن حملة لنجعلها خضراء، التي يطرحها المركز والجمعيات البيئية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، حيث توفر العديد من المجالات التطوعية، مثل مشروعات التشجير ونثر البذور وإنتاج الشتلات في المتنزهات الوطنية وحملات نظافة أراضي الغطاء النباتي.وتأتي حملة "لنجعلها خضراء" ضمن جهود المركز التي يبذلها بالتعاون مع الشركاء؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة حول المملكة،وتعزيز إسهامات المملكة في مجال تنمية الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياة.يذكر أن حملة "لنجعلها خضراء" استكملت خلال الموسمين السابقين زراعة نحو 20 مليون شجرة في أكثر من نحو 500 موقع بمختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي، ونحو 70 ألف متطوِّع.// انتهى //20:58ت م0184