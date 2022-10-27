الرباط 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.96 %، عند 10.844.4 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.22 % ليستقر عند 868.9 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.6 % مسجلاً 809.36 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 83.4 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 563.14 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:00ت م0185