اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الخميس 1444/4/2 هـ الموافق 2022/10/27 م واس
الرباط 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.96 %، عند 10.844.4 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.22 % ليستقر عند 868.9 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.6 % مسجلاً 809.36 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 83.4 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 563.14 مليار درهم مغربي.
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21:00ت م
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