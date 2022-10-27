واغادوغو 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسشنَّ الجيش البوركينبي اليوم عملية عسكرية ضد مجموعات مسلحة أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين في منطقة كونغوسي شمال البلاد.وأوضح الجيش - في بيان- أنه استولى في أعقاب الهجوم على أسلحة ودراجات نارية ووسائل للاتصال.ويقوم أفراد مسلحون منذ عدة أشهر بهجمات منتظمة ضد قرى وأحياء بمدينة كونغوسي الواقعة على بعد 100 كلم من العاصمة واغادوغو.//انتهى//21:08ت م0189