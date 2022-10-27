حائل 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسدشَّن اليوم، وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للحقوق المكلَّف عبدالرحمن بن حمود العبيد، فعاليات مهرجان تمور الفنخاء 2022، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في مقر سوق تمور الفنخاء بمدينة الكهفة شرق حائل 160كم، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، ورئيس مركز الكهفة، خالد الحربي، ورئيس بلدية الكهفة، المهندس عبدالعزيز الشمري.ويستمر المهرجان (10) أيام بمشاركة عدد من منتجي التمور والأسر المنتجة والصناعات التحويلية والنحَّالين.وأوضح الدكتور فهد الحسني أن المهرجان يهدف إلى زيادة فرص استثمار المزارعين في مدينة الكهفة لمنتجات التمور، وجذب المزيد من القوة الشرائية للمهرجان، وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور، ودعم المزارعين والباحثين عن العمل وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن المنطقة تضمُّ ما يقارب مليوني نخلة منتجة متنوعة الأصناف.// انتهى //21:16ت م0192