الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسانطلقت صباح اليوم، منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة،التي تستضيف العاصمة الرياض منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، في 20 موقعاً.وفي صالة نادي الرياض، انطلقت اليوم منافسات رفع الأثقال لوزن 48 كجم للسيدات، ووزن 61 كجم للرجال، حيث تمكنت لاعبة فريق النور، رحمة الخواهر من الظفر بذهبية وزن 49 كجم بمجموع 117 كجم، تلتها زميلتها في نفس الفريق مارية السيهاتي في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع 115 كجم، وأكلمت لاعبة فريق القادسية، منيرة الرويتع منصة التتويج بتحقيقها المركز الثالث والميدالية البرونزية بوزن 109 كجم. وتوجت الفائزات، صاحبةُ السموِّ الملكي الأميرة دليِّل بنت نهار آل سعود، نائب مدير دورة الألعاب السعودية.وفي منافسات الرجال، حلَّق لاعبا فريق الترجي، سراج آل سليم بذهبية وزن 61 كجم بمجموع 271 كجم، تلاه في المركز الثاني أخوه منصور آل سليم بمجموع 249 كجم، وحلَّ في المركز الثالث لاعب فريق الهدى جاسم الزوري بمجموع 239 كجم، وتوَّج الفائزين الأستاذ محمد بن أحمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.واختتمت اليوم منافسات سباقات الهجن التي يستضيفها ميدان رماح للهجن، حيث تقام منافستا ماراثون بكار، وماراثون قعدان، وأسفر السباق عن فوز الهجان نايف سليم الجهني مع المطية الجوري بالمركز الأول والميدالية الذهبية لماراثون ثنايا بكار، وحلَّ الهجان عيد الجهني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وظفر الهجان بسام الحويطي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، كما حسم الهجان سليمان بن عبدالله الحويطي سباق ماراثون ثنايا قعدان، محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء الهجان أحمد الحويطي في المركز الثاني والميدالية الفضية، تلاه الهجان عيد الجهني في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوَّج الفائزين سعادة محمد بن حمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن.وفي منافسات كرة السلة للرجال التي تستضيفها الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تمكَّن فريق الفتح من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية ، بعدما حسم مباراته أمام الوحدة بنتيجة 88-67، وتقام مساء اليوم المباراة النهائية التي تجمع بين فريقي أُحد والاتحاد.وشهد صباح اليوم - أيضاً - انطلاق منافسات كرة الهدف للأشخاص ذوي الإعاقة،التي تستضيفها صالة اللجنة البارالمبية السعودية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث أقيمت 8 لقاءات على مدار اليوم، حيث فاز فريق الباحة على الطائف بنتيجة 12-2، وفاز الرياض على الجوف بنتيجة 13-3، والرس على حائل بنتيجة 12-2، وانتهى لقاء عسير والقصيم بالتعادل بنتيجة 4-4، كما فاز الرياض على الطائف بنتيجة 11-3، والباحة على الجوف بنتيجة 10-0، وعسير على حائل بنتيجة 9-1، والرس على القصيم بنتيجة 12-2.وفي منافسات كرة قدم الصالات التي تستضيف صالة نادي النصر منافساتها، أقيمت أمس الأربعاء، 4 مباريات لمنافسات الرجال أسفرت نتائجها عن تعادل القادسية مع الرياض بنتيجة 5 - 5، فيما تمكَّن نادي النصر من تحقيق الفوز على نادي العلا بنتيجة 2 - 1، وحقق فريق العرض فوزاً كبيراً على فريق الأمجاد بنتيجة 11 - 2، وفاز فريق الاتقاق على السر بنتيجة 6 - 1.وعلى مستوى منافسات ذات اللعبة ولكن للسيدات، فقد أقيمت 3 مباريات لمنافسات السيدات، حيث فاز فريق سيدات الشباب على الهمة بنتيجة 10 - 1، كما فاز فريق سيدات اليمامة على الأهلي بنتيجة 8 - 0، وتقام مباراة أخرى مساء اليوم بين النصر وفليج.وانطلقت اليوم منافسات كرة اليد بثلاث مباريات في الأرينا بجامعة الملك سعود، حيث تمكَّن فريق الصفا من تحقيق الفوز على الخويلدية بنتيجة 44-29، كما حسم النور مواجهته أمام العدالة بنتيجة 44-24، وتقام مباراة مساء اليوم بين فريقي الترجي والأهلي.وفي صالة جامعة الملك سعود، انطلقت اليوم أيضاً منافسات الجودو للرجال لأوزان تحت 60 كجم، وتحت 66 كجم، وتحت 73 كجم، وتحت 90 كجم، و90+ كجم، كما انطلقت اليوم منافسات البادل لمنافسات زوجي الرجال والسيدات، حيث أقيمت اليوم الجولة الأولى للمنافسات التي يسضيفها مركز "بادل إن".وسيشهد يوم غد الجمعة العديد من المنافسات في مختلف الألعاب، حيث تنطلق منافسات كرة السلة للسيدات على صالة نادي الهلال، وتقام 4 مباريات تجمع بين الرياض وجدة يونايتد، الشعلة والنصر، أبها والاتحاد، الوحدة والهلال. كما تنطلق منافسات الغولف التي تقام في نادي الرياض للجولف، ومنافسات التجديف الداخلي في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.وتتواصل غداً منافسات رفع الأثقال في نادي الرياض بمنافسات وزن 59 كجم للسيدات ووزن 73 كجم للرجال، وتستكمل منافسات دور المجموعات ومنافسات ربع النهائي في البادل، ومنافسات الجودو للسيدات في وزن 63 كجم، ومنافسات كرة اليد بثلاث مباريات بين مضر وحراء، الخليج والهدى، الزلقى والروضة، ومباريات الدور الأول لكرة الهدف بـ 4 لقاءات تجمع بين الجوف والطائف، الباحة والرياض، القصيم وحائل، الرس وعسير.يذكر أن منافسات دورة الألعاب السعودية ستستمر حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة يتنافسون في 45 لعبة رياضية تتضمن 5 رياضات بارالمبية، ويندرج تحتها 180 منافسة رياضية، وستكون الجماهير على موعد مع حفل افتتاح مبهر سيستضيفه إستاد الملك فهد الدولي مساء يوم 28 أكتوبر إيذاناً بالافتتاح الرسمي للدورة.// انتهى //21:18ت م0193