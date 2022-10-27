الباحة 02 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأطلقَت الجمعية النسائية للتنمية الأسرية بالمندق- بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية بالباحة ومركز صحي المندق- مبادرةً تثقيفيةً توعويةً وإرشاديةً تحت مسمى "اصنعي التغيير" وذلك بكلية العلوم والآداب بالمندق شطر الطالبات.واُستُهِلَّت المبادرة بعرض مرئي توعوي وإرشادي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، من خلال توعية وبناء شخصية قابلة للتغير للأفضل، وتعزيز الثقافة وتطوير الذات.ونفَّذت المستشارة مارية المحمدي لقاءً تثقيفياً يهتمُّ بالجانب النفسي والاجتماعي؛ تناولت فيه أهمية وجود الإنسان بالحياة، ودوره في صناعة التغييير وإحداث الأثر، تلاه لقاء توعوي يختص بالجانب الصحي مع الدكتورة رفقة، تناول السلوكيات الصحية الخاطئة لدى الفتيات، وكذلك التوعية بالتدخين وأضراره.يذكر أن مبادرة "اصنعي التغيير" استهدفت الفتيات من خلال لقاءات وجلسات تثقيفية وتوعوية شملت عدة جوانب اجتماعية ونفسية وصحية، حيث ناقشت دور المرأة في بناء المستقبل وصناعة التغيير وتكوين الأسرة،التي أثبتت قدرتها على التغيير الإيجابي.واختتمت المبادرة بتكريم الجهات المشاركة من قبل الجمعية النسائية للتنمية الأسرية بالمندق.// انتهى //21:25ت م0194