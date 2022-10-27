الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسانطلقَت اليوم، فعالياتُ معرض الأنمي السعودي الذي يمثِّل جزءًا من أحداث موسم الرياض 2022، في منطقة واجهة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، والسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، وحضور كبير لمحبي الأنمي، وعشاق الفعاليات المرتبطة به في مختلف المجالات، وسط تجارب وعروض مباشرة لأشهر الأنميات العالمية.وتضمَّنت فعاليات المعرض مجموعة من المسابقات والفعاليات التنكرية، إضافةً إلى عروض مباشرة، وتجارب مميزة في المطاعم ذات الطابع الياباني، وعدد من الأنشطة المرتبطة بمجالات الأنمي وفعالياتها المتنوعة.ويضمُّ المعرضُ أكثرَ من 30 تجربةً لأفضل وأشهر عروض الأنمي، تحتوي كل واحدة منها على أنشطة ترفيهية مصممة لعشاق الأنمي المهتمين بعيش أجواء شخصياتهم وأنمياتهم المفضلة.ويتيح المعرض لزواره مسرحًا مخصصًا للعروض الحية، يؤدي فيه مشاهير الأنمي عروضًا مقتبسة من حفلات غنائية وحوارات ومناقشات مع منتجي الأنمي والممثلين الصوتيين، إضافةً إلى مسابقات الكوزبلاي المحلية والعالمية، وعروض تضمُّ أحدثَ أفلام الأنمي في قاعة صُمِّمَت خصيصًا لمشاهدة الأفلام.ويوفِّر المعرض للزوار إمكانية التسوق في متجر الأنمي الذي يوفِّر سلعًا ومنتجات أصلية مختلفة لشخصيات الأنمي المتعددة، فضلًا عن إثراء تجربتهم من خلال الاستمتاع بالوجبات اليابانية في عدد من المقاهي والمطاعم المنتشرة بزوايا المعرض.وتستمر فعاليات المعرض الذي بدأ اليوم ثلاثة أيام متتالية، من الثالثة عصرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.//انتهى//21:37ت م0196