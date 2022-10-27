بغداد 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسصادقَ البرلمانُ العراقي مساء اليوم، بالأغلبية على التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.وتضمُّ الكابينة الوزارية التي تمت المصادقة عليها، 21 حقيبة من أصل 23حقيبة سيُعلَن عنها خلال الأيام المقبلة بعد تسمية مرشحين لها من المكوِّن الكردي.وصوَّت على الكابينة الوزارية 253 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً.//انتهى//21:53ت م0198