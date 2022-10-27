الرباط 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسقرَّرت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، يمتد من 31 أكتوبر الجاري إلى 30 نوفمبر المقبل؛ من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.ويمنح هذا القرار صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواءً كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أم وقائي أم حمائي.//انتهى//22:02ت م0200