الخرطوم 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسالتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد دقلو، اليوم، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي هانا سيروا تيتا.وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تقديره لجهود الأمم المتحدة في السودان والمنطقة، والدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه في تقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل بشأن منطقة أبيي، مؤكداً أهمية التواصل بين السودان والأمم المتحدة بما يسهل عملية تبادل المعلومات وفهم ما يجري بشكل صحيح، مشيراً إلى أن السودان وجنوب السودان عقدا مؤخراً اجتماعاً مشتركاً ناقشا خلاله الوضع في منطقة أبيي، وتوصلا إلى ضرورة مواصلة الحوار، وعقد آليات التعاون المشتركة في البلدين كل ثلاثة أشهر.// انتهى//22:03ت م0201